Теннис: исторические результаты Украины на Уимблдоне

В марте 2022 года Элина Свитолина сыграла свой последний матч перед декретом. В октябре украинская теннисистка родила дочь, а в апреле 2023 вернулась на корт.

В рейтинге WTA Свитолина после годовой паузы опустилась с 27 на 1344 место. Но, несмотря на значительное падение в списке, украинцы сохранили право заявляться на турниры элитного уровня.

Благодаря этому Свитолина получила вайлд-кард в основную сетку Уимблдона-2023. Не ожидалось, что теннисистка, которая больше года провела вне корта, сможет показать на Уимблдоне какой-то значительный результат. Однако украинка смогла шокировать весь мир.

Элина Свитолина дошла до полуфинала Уимблдона! Украинка вышла в 1/2 финала одного из турниров самой престижной серии Grand Slam в третий раз в карьере. В 2019 году она выступала в полуфинале Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Благодаря выходу в 1/2 финала турнира в пригороде Лондона Элина Свитолина вернет себе звание первой ракетки Украины, которым сейчас владеет Ангелина Калинина.

К величайшему сожалению в четверг, 13 июля, Свитолина уступила Маркете Вондроушовой из Чехии в полуфинале Уимблдона. Украинка проиграла теннисистке из Чехии в двух сетах – 3:6, 3:6.

Но полуфинал Уимблдона после такой паузы в карьере – это исторический и удивительный результат, который заслуживает лишь аплодисментов.

Фото: Getty Images

Теперь вспомним о Людмиле Киченок, которая получила меньше внимания, но также сумела получить впечатляющий результат в Великобритании.

В четверг, 13 июля, украинская теннисистка выиграла смешанный турнир Уимблдона-2023 в паре с хорватом Мате Павичем!

В матче за титул Киченок и Павлин сыграли с тандемом Йоран Флиген (Бельгия)/Сюй Ифань (Китай). Украинско-хорватский дуэт победил со счетом 6:4, 6:7 (9), 6:3. При этом последний победный удар нанесла украинка.

До этого в полуфинале Киченок и Павлин победили британский тандем Джонни О'Мары и Оливии Николлз.

Людмила Киченок первой из украинок выиграла турнир Большого шлема в миксте и стала третьей украинкой, которая победила на таких соревнованиях: в 2008 году сестры Елена и Катерина Бондаренко выиграли парный Australian Open.

Однако украинские юниорки чаще выигрывали гранд-слэм-турниры: Катерина Бондаренко выигрывала Уимблдон в 2004 году, Элина Свитолина – Открытый чемпионат Франции в 2010 году, Марта Костюк – Australian Open в 2017 году, Дарья Снигур – Уимблдон в 2004 году.

Фото: Getty Images

Бокс: Александр Усик собрался в президенты. Реакция России

Украинский боксер Александр Усик признался, что в будущем хочет стать президентом. Об этом боксер сказал в эфире ютуб-канала Seconds Out.

"Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты. Нужно ли Зеленскому волноваться? Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", - сказал Усик.

В России моментально отреагировали на заявление боксера. Государственный пропагандистский ресурс РИА Новости пригласил эксперта, который серьезно посчитал шансы Усика на президентство. И это очень забавно звучит.

"У боксера Усика вряд ли есть шансы стать президентом Украины: для этого нужно, чтобы за ним стояли местные олигархи. С одной стороны, имидж Усика сейчас способствует выдвижению кандидатуры, но если он действительно вступит в политику, ему вспомнят все сказанное еще недавно. "Он был за Крым, за Россию, чуть ли не собирался получать российское гражданство", - пишут российские пропагандисты.

Фото: United24

Футбол: легендарный голкипер "Шахтера" и сборной Украины Пятов завершил карьеру

10 июля стало известно, что капитан "Шахтера" Андрей Пятов объявил о завершении карьеры футболиста и присоединился к тренерскому штабу клуба.

39-летний Пятов выступал за "Шахтер" с 2007 года. За это время он провел в составе команды 482 матча – это третий показатель в истории клуба и самое большое количество игр среди вратарей.

Также играл за "Ворсклу". Голкипер является 11-кратным чемпионом Украины и по 8 раз выигрывал кубок и Суперкубок страны. В 2009 году получил с дончанами Кубок УЕФА.

За сборную Украины Пятов провел 102 матча. В 2006 году стал вице-чемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.

Однако фаны еще смогут в последний раз просмотреть игру Пятова. 6 августа он сыграет за "Шахтер" в товарищеском матче в Лондоне.

Фото: Getty Images