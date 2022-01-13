Свитолина и другие украинские теннисистки получили соперниц на Australian Open
В Мельбурне состоялась жеребьевка первого в 2022 году турнира Grand Slam – Открытого чемпионата Австралии
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Украинка Элина Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 16 место, проведет стартовый матч против Фионы Ферро из Франции, которая располагается в классификации WTA (Женской теннисной ассоциации) на 104-й позиции.
Марта Костюк (50) в первом круге сыграет с другой француженкой Диан Парри (117), Ангелина Калинина (51) встретится с Джессикой Пегулой из США (22), а Даяна Ястремская (102) начнет выступления поединком против американки Мэдисон Брэнгл (5)
Матчи основной сетки Australian Open стартуют в понедельник, 17 января.
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Напомним, 11 января украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл американцу Джефри Вульфу на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии.
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