Свитолина - Азаренко: где и когда смотреть битву украинки против белоруски в 1/8 финала "Уимблдона"
Сегодня, 9 июля, в 1/8 финала "Уимблдона" украинская теннисистка Элина Свитолина встретится с белорусской Викторией Азаренко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На пути в 1/8 финала "Уимблдона" Элина Свитолина обыграла американку Винус Уильямс, бельгийку Элизе Мертенс и американку Софию Кенин .
Букмекеры считают, что украинка не фаворитка в матче с белорусской. На выигрыш Светолиной дают коэффициент 2,24. На Азаренко – 1,74.
В рейтинге WTA Элина Свитолина занимает 76 позицию, Виктория Азаренко – 20.
"Уимблдон"
1/8 финала
9 июля
Элина Свитолина - Виктория Азаренко
Трансляция – Setanta Sports
Начало – 18:30
- Напомним, 5 июля в первом круге Уимблдона украинская теннисистка Марта Костюк победила Марию Саккари из Греции.
- 6 июля украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко одержали победы во втором раунде Уимблдонского турнира. Свитолина победила бельгийку Элизе Мертенс, а Цуренко – чешку Екатерину Синякову. Еще одна украинка – Ангелина Калинина в матче первого круга одолела испанку Джессику Боусас Манейро
- 7 июля Леся Цуренко победила румынку Анну Богдан со счетом 2:1. Матч длился 3 часа 40 минут, а тайбрейк – рекордные 37 минут. В следующем круге украинка сыграет с американкой четвертой сеяной Джессикой Пегулой.
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