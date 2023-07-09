Свитолина - Азаренко: где и когда смотреть битву украинки против белоруски в 1/8 финала "Уимблдона"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На пути в 1/8 финала "Уимблдона" Элина Свитолина обыграла американку Винус Уильямс, бельгийку Элизе Мертенс и американку Софию Кенин .

Букмекеры считают, что украинка не фаворитка в матче с белорусской. На выигрыш Светолиной дают коэффициент 2,24. На Азаренко – 1,74.

В рейтинге WTA Элина Свитолина занимает 76 позицию, Виктория Азаренко – 20.

"Уимблдон"

1/8 финала

9 июля

Элина Свитолина - Виктория Азаренко

Трансляция – Setanta Sports

Начало – 18:30