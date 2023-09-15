Свитер принцессы Дианы с изображением овец продали за $1,14 млн
На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продали свитер принцессы Дианы с изображением черной овцы среди белых рядов за 920 тыс. фунтов стерлингов
Об этом информирует CNN .
Аукцион начался 31 августа и только в последние моменты максимальная ставка превысила 200 тыс. долларов. Sotheby's оценил свитер "Черная овца", который принцесса Диана надевала на матч с поло в 1981 году от 50 до 80 тыс. долларов.
Это был звездный лот на последнем аукционе в Нью-Йорке, где он получил $1,143,000 всего за 15 минут торгов.
Организаторы не раскрыли личность победителя торгов.
Простой свитер, найденный на чердаке в марте, обошелся дороже, чем многие другие вещи, связанные с "народной принцессой", которые продавали на аукционах в последнее время.
Что известно о свитере "Черная овца"
В 1979 году художницы Салли Муир и Джоанна Осборн и их лейбл трикотажных изделий Warm & Wonderful создали вязаный алый шерстяной свитер, украшенный рядами белых овец с одной черной по центру.
Через несколько недель после появления Дианы в этом свитере, дизайнерам поступило письмо из Букингемского дворца, в котором сообщалось, что принцесса повредила свой любимый свитер (на изображениях, предоставленных аукционным домом, видна небольшая дыра на одном из манжетов) с просьбой поремонтировать или предоставить новый свитер .
Аукцион Sotheby's рассказывал, что первый оригинальный свитер был вновь найден в марте этого года художницами на чердаке.
Сообщается, что производство этих свитеров прекратилось в 1994 году, однако в 2020 году авторы снова начали производить копии известного дизайна. Один свитер был изготовлен специально для актрисы Эммы Коррин, сыгравшей Диану в четвертом сезоне сериала "Корона" от Netflix.
27 июня стало известно, что свитер будет выставлен на аукцион.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.63 Покупка 37.63Продажа 38.4
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.29
- Актуальное
- Важное