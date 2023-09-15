Свитер принцессы Дианы с изображением овец продали за $1,14 млн

Об этом информирует CNN .

Аукцион начался 31 августа и только в последние моменты максимальная ставка превысила 200 тыс. долларов. Sotheby's оценил свитер "Черная овца", который принцесса Диана надевала на матч с поло в 1981 году от 50 до 80 тыс. долларов.

Это был звездный лот на последнем аукционе в Нью-Йорке, где он получил $1,143,000 всего за 15 минут торгов.

Организаторы не раскрыли личность победителя торгов.

Простой свитер, найденный на чердаке в марте, обошелся дороже, чем многие другие вещи, связанные с "народной принцессой", которые продавали на аукционах в последнее время.

Что известно о свитере "Черная овца"

В 1979 году художницы Салли Муир и Джоанна Осборн и их лейбл трикотажных изделий Warm & Wonderful создали вязаный алый шерстяной свитер, украшенный рядами белых овец с одной черной по центру.

Через несколько недель после появления Дианы в этом свитере, дизайнерам поступило письмо из Букингемского дворца, в котором сообщалось, что принцесса повредила свой любимый свитер (на изображениях, предоставленных аукционным домом, видна небольшая дыра на одном из манжетов) с просьбой поремонтировать или предоставить новый свитер .

Аукцион Sotheby's рассказывал, что первый оригинальный свитер был вновь найден в марте этого года художницами на чердаке.

Сообщается, что производство этих свитеров прекратилось в 1994 году, однако в 2020 году авторы снова начали производить копии известного дизайна. Один свитер был изготовлен специально для актрисы Эммы Коррин, сыгравшей Диану в четвертом сезоне сериала "Корона" от Netflix.

27 июня стало известно, что свитер будет выставлен на аукцион.