Свитан уверен, что вертолеты Беларуси выполняли боевое задание на пересечение границы с Польшей
Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор считает, что белорусские пилоты с самого начала знали, что будут совершать провокацию
Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.
"Летчики белорусских вертолетов однозначно знали, что пересекают польскую границу. Они выполняли боевое задание на пересечение государственной границы. Это самолет может на большой высоте срезать по углу, азимуту и заскочить на километр-два, даже этого не заметив. Но пилоты вертолетов точно на таких малых высотах, которые называют полетами по кустам, знали, что пересекают границу. Им была поставлена задача, например, залететь на 3 км и вернуться. По всем правилам это расценивается как пограничный инцидент. Белорусские пилоты с самого начала выполняли провокацию к такому пограничному инциденту, а дальше наблюдали за реакцией поляков", - прокомментировал военный летчик-инструктор.
Роман Свитан отметил, что в Польше отреагировали по соответствующим нормам: вызвали посла Беларуси, показали и доказали пересечение границы, выдвинули ноту протеста.
"А исполнители этого инцидента знали, что будет именно такой ответ, и их не собьют. Этой провокацией они прощупывают красную линию, когда у натовцев включится, как я называю, Эрдогановский режим. То есть это тогда, когда сбивался российский самолет в одну секунду при заходе на территорию Турции. Однако такой ответ Эрдогана тогда был после нескольких его предупреждений", - отметил Свитан.
Граница Польши и Беларуси: что известно
23 февраля Польша ужесточила меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.
В июне на границе Польши с Беларусью под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, в том числе двое офицеров. Пока неизвестно, кто именно обстрелял автомобиль. 16 июня польские пограничники назвали обстрел автомобиля на границе эскалацией ситуации.
После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь. 27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.
В начале июля Польша усилила границу с Беларусью полтысячей полицейских. 8 июля сообщалось о направлении на границу дополнительной силы, среди которой более 1000 военных и около 200 единиц военной техники.
Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.
27 июля сообщалось , что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши.
29 июля стало известно , что Польша вместе с Литвой могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ПИК Вагнера.
Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило , что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи якобы во время учений.
Об инциденте сообщили НАТО. Также в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.
В то же время министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны, заявив, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".
Мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" написала, что вертолеты Беларуси могли сделать это случайно, ведь они охраняли самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, находившегося в резиденции "Выскули" в 7,5 км от границы.
В Пентагоне прокомментировали нарушения: подчеркнули, что они "очень серьезно относятся к безопасности стран НАТО".
4 августа посольство Польши в Минске передало Министерству иностранных дел Беларуси информацию, подтверждающую факт нарушения воздушного пространства двумя белорусскими военными вертолетами.
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