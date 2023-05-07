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OPINION

Свинья на оперной сцене

Галина Пагутяк
7 мая, 2023 воскресенье
20:07
Мнение

Люди, живущие по ту сторону Збруча, считают Галицию свободной от московского влияния и такой, что никогда не даст себя оккупировать

Приходится объяснять, что, несмотря на украиноязычность и патриотизм галичан, Москва никогда не оставляла намерений захватить эти территории. Фактически процесс завоевания начался еще при Петре I, через православие. Собственно, целый XIX век и еще потом Галичина была яблоком раздора между Московией и Австрией из-за своего расположения, этакая серая зона, где жили русины. Каждый галицкий интеллектуал должен был выбрать между московскими деньгами австрийской лояльностью, поэтому отношения галичан с киевлянами были всегда сложны. Только единицы из тех и других мечтали освободиться от давления обеих империй и объединить на этой почве всех украинцев в собственном государстве.

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Москвофильство в некоторых галицких селах продолжает существовать благодаря семенам, которые посеяли греко-католические священники более ста лет назад. Впрочем, это тема отдельного разговора. Украинская культура никак не получит статус национальной, потому что на все чиновничьи должности в гуманитарной сфере назначают, как правило, или украинофобов, или людей с размытой украинской идентичностью. Назначают кураторы из Москвы.

У них есть три основных цели. Первая – держать национальную культуру на маргинесе. Вторая – мародерить национальные сокровища. Третья – отмывать деньги на всевозможных подозрительных проектах, наносящих ущерб украинской идентичности.

По сути, это те же тиски условной Австрии и условной Московии, между которыми пришлось выживать галицкой интеллигенции. Следствием стал искусственный отбор касты неприкосновенных интеллектуалов или художников, которая выполняет миссию денационализации украинской культуры, и прекрасно чувствует себя при каждой власти на протяжении 30 лет

По сути, это те же тиски условной Австрии и условной Московии, между которыми пришлось выживать галицкой интеллигенции. Следствием стал искусственный отбор касты неприкосновенных интеллектуалов или художников, которая выполняет миссию денационализации украинской культуры, и прекрасно чувствует себя при каждой власти 30 лет. Набирали их из кагэбистов. Ибо кураторы всегда одни и те же. И опять же лишь единицы отдают себе отчет, что даже самые кровавые преступления войны не заставят общество шире открыть глаза.

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На одном из довоенных форумов издателей во время торжественного открытия во Львовской опере по сценарию давно деукраинизированного Романа Виктюка на сцену выпустили свинью, и многие зрители считали это оригинальным. На том же Форуме почетной гостьей какого-то года стала уроженка Львова Александра Маринина. Туда же взяли и Людмилу Улицкую. А о том, как с радостью принимали во Львове московских "диссидентов", Альфа-джаз и московских исполнителей уже после 2014 года, о российском следе в крупнейших коммерческих издательствах, которые продолжают спонсировать из государственного бюджета. Акция "Львов говорит по-русски" провалилась, разве что раскрыла, кто кем есть в украинской культуре. Во время войны поставили уродливую скульптуру Моцарта, против которой были практически все. За исключением лоббистов Москвы.

Мы лишь всплескиваем руками, удивляясь низкому культурному уровню чиновников всех рангов, но это не всегда тупость, а расчет на то, что мудрый не станет спорить с дураком и отойдет в сторону

Мы лишь всплескиваем руками, удивляясь низкому культурному уровню чиновников всех рангов, но это не всегда тупость, а расчет на то, что мудрый не станет спорить с дураком и отойдет в сторону.

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Горячая фаза войны заставила чиновников изменить тактику, отойти в тень, но, боюсь, Львов после войны будет гостеприимно принимать политических беженцев из Московии, чтобы показать, какие мы европейцы. Сейчас нет российских школ во Львове, которые были вплоть до 2022 года, закрыт Российский культурный центр, декоммунизированы улицы и монументы, изгнана РПЦ, то есть убраны дразнящие маркеры, но работающая на три цели система никуда не делась. Как в Украине, так и в Галиции. Люди, работающие на нее, скользят между пулями и выпустят на сцену оперы еще не одну свинью. Необязательно с триколором. Скорее всего, это будут пацифисты и любители дискурсов, которые сейчас гастролируют по всей Европе, рассказывая, как им страшно, не побывав ни разу под обстрелами.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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