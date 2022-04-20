Свиноматки, рожающие под алкоголем, - эксголкипер "Шахтера" высказался о матерях российских оккупантов
Бывший вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов назвал матерей российских оккупантов "свиноматками"
Об этом Худжамов сказал в интервью на YouTube-канале "Денисов Time. Война".
По словам вратаря, в Украине свиньи и собаки живут лучше, чем россияне в 200-300 км от Москвы.
"Вы видели их женщин? Это свиноматки. Они под действием алкоголя рожают детей, которые к нам приходят сейчас. Они гордятся ракетами в своей стране, блоха-муха. Я ожидал этого, потому что они дикари полны. Если посмотреть, как в 200-300 км от Москвы живут люди - это просто пи*дец. У нас свиньи лучше живут. У меня собака лучше живет, чем люди там", - высказался Рустам Худжамов.
39-летний Рустам Худжамов сейчас тренирует вратарей в житомирском клубе первой лиги "Полесье". Он является воспитанником "Динамо", а в 2008-2012 и 2014-2015 годах играл в "Шахтере". Провел 136 матчей за "Мариуполь".
- 10 апреля бывший вратарь донецкого "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов назвал россиян "изысками" за те преступления, которые они совершают в Украине.
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