"Свидетельствует о правопреемственности современного российского режима его предшественника": Ткаченко о сносе памятника жертвам Голодомора в Мариуполе
Министр культуры Украины Александр Ткаченко прокомментировал снос оккупантами памятника жертвам Голодомора в Мариуполе
Об этом он написал в телеграме.
Министр культуры отметил, что оккупанты уничтожили памятник, посвященный искусственному советскому голоду, за месяц до Дня памяти жертв Голодомора, назвав его "нерелевантным". По его словам, это свидетельствует о преемственности нынешнего российского режима его предшественника.
"Это свидетельствует лишь о правопреемственности современного российского режима его предшественника в его преступлениях против человечности и украинского народа. Голодомор оккупанты используют и сегодня против украинцев на оккупированных территориях и в плену. Ничего не изменилось. Убийцы остаются убийцами", - пишет Ткаченко.
- В среду, 19 октября, оккупанты в Мариуполе демонтировали памятник жертвам Голодомора, заявив, что это "политическое дезинформирование населения".
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