Об этом он написал в телеграме.

Министр культуры отметил, что оккупанты уничтожили памятник, посвященный искусственному советскому голоду, за месяц до Дня памяти жертв Голодомора, назвав его "нерелевантным". По его словам, это свидетельствует о преемственности нынешнего российского режима его предшественника.

"Это свидетельствует лишь о правопреемственности современного российского режима его предшественника в его преступлениях против человечности и украинского народа. Голодомор оккупанты используют и сегодня против украинцев на оккупированных территориях и в плену. Ничего не изменилось. Убийцы остаются убийцами", - пишет Ткаченко.

В среду, 19 октября, оккупанты в Мариуполе демонтировали памятник жертвам Голодомора, заявив, что это "политическое дезинформирование населения".