"Свидетельство преданности Украине в борьбе с РФ": Джонсон подтвердил создание нового пакета финансовой и военной помощи
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина получит новый пакет финансовой и военной помощи
Об этом он написал в Twitter.
"Сегодня встретился с президентом Зеленским в знак нашей непреклонной поддержки народа Украины. Мы создаем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей преданности борьбе его страны против варварской кампании России", - отметил Джонсон.
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