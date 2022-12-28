Об этом идет речь в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что 26 декабря президент РФ подписал так называемый указ о порядке приобретения российского гражданства гражданами Украины, проживавшими или проживающими на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

"Указ, утверждающий упрощенные процедуры выхода из гражданства Украины и приобретения гражданства РФ, ничтожен и свидетельствует о неготовности России к переговорам, стремлении ее руководства продолжать войну, поглощении территории Украины, насильственной ассимиляции и геноциде украинского народа", - говорится в сообщении МИД.

"Принудительное навязывание гражданства РФ гражданам Украины, которые в результате российской агрессии оказались в бесчеловечных условиях и лишены фундаментального права на свободный выбор гражданства, подтверждает преступную сущность тоталитарного российского режима", - добавили в Кулебы.

В МИД отметили, что принудительная паспортизация подростков "является вопиющим нарушением основополагающих прав человека и доказательством совершения Россией геноцида украинцев".

Там подчеркнули, что подписанный Путиным документ нарушает не только Конституцию Украины, но и действующие нормы международного права и международные обязательства России.

На днях мэр Мелитополя сообщил, что военные РФ не выпускают жителей временно оккупированных территорий Запорожской области.

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