Суть не в том, кто это сказал, а что сказал, в какой форме и о ком.

Зеленский с 24 февраля действительно закатил рукава и вместе с украинским народом отбивается от российского нападения.

Но каждая, подчеркиваю, каждая его попытка отойти от народа в сторону самому или выделить его от народа кем-то из его приверженцев, всегда заканчивается эпическим фейлом.

Каждый кейс, когда Зеленский пытался показать свою роль как-то отдельно, чем часть украинского общества, заканчивался хейтом. От фотосессии на Вог до остальных попыток использовать Единый марафон для более выгодной подсветки своей персоны.

Зеленский действительно молодец, но молодец только в пределах своего народа, в котором героев сотни тысяч, если не миллионы. И если кто-то из них попытается продемонстрировать, что я вот круче вас — заслуженно получит по шапке.

Помните детский аттракцион, где выскакивают рандомно чудики, а ты двумя резиновыми молотками лупишь их по головам, загоняя назад. Что-то примерно все время проходит в медийном поле и с нашим президентом. Как только он пытается делать вид, что из 90 тысяч русских лично 80 тысяч убил он, еще 7 тысяч Залужный, а остальное ВСУ — то украинский народ лупит его резиновым молотком по голове и приводит в чувство. На время Владимир Александрович и его команда успокаивается.

Зеленского сейчас действительно искренне любят и уважают как украинца, но терпеть не могут, когда он пытается снова становиться Зеленским

Из этого всего следует сделать один важный вывод – уровень нетерпимости и даже откровенной антипатии к Зеленскому сохраняется, даже несмотря на то, каким огромным ядерным грибом вырос его рейтинг во время войны. Ибо довоенные отнюдь не впечатляющие 18% общественной поддержки возникли не просто так.

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И Зеленского сейчас действительно искренне любят и уважают как украинца, но терпеть не могут, когда он пытается снова становиться Зеленским. Пора уже усвоить этот урок и прекратить популистские попытки "покупать" себе приверженность проверками пунктов несокрушимости и личным контролем справедливости и равномерности отключений электричества населению (жесть, ну это п**дец вообще. Царь хороший, бояр плохие(с)))) и другими.

Пора уже прекратить покупать блоггеров и лояльность действительно героических людей, к которым, несомненно, принадлежит и Пташка, что бы она там не написала – и понять, что это все равно не работает. Что их героичность не нарастит рейтинг Зеленскому, а скорее наоборот, попытки команды ОП их использовать делает хуже этим людям.

Пора уже прекратить покупать блоггеров и лояльность действительно героических людей, к которым несомненно относится и Птичка, что бы она там ни написала — и понять, что это все равно не работает

И очень плохо, что выстроенная его политтехнологами индустрия политического хейта во время предвыборной гонки возвращается сейчас к нему бумерангом, особенно во время войны, когда этого нам, украинцам, нужно меньше всего.

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Не забывайте, Путин напал не на Зеленского, а на Украину и украинцев. И отбивается от Путина Украина и украинцы. И если и стоит кого-то благодарить – то свою страну, и народ, благодаря которому эта страна возможна.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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