Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Мы готовимся к разным сценариям развития ситуации в Харьковской области. Сегодня из официальных источников известно, что россияне сконцентрировали более 6 батальонно-тактических групп на оккупированной территории Луганщины", - рассказал Иванов.

Депутат Харьковского горсовета добавил, что россияне накапливают силы у границы и затем перебрасывают личный состав на Восток Украины.

"Что касается территории Российской Федерации, то россияне периодически собирают личный состав и технику у границы с Украиной. В основном это касается свежемобилизованных. Затем их перебрасывают на временно оккупированные территории Луганщины и Донбасса", - добавил он.

10 октября Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, сообщил, что противник подтягивает личный состав и тяжелую технику , также взрывает мосты и минирует все вокруг.

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