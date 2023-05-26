Светлана Цихановская: Международный уголовный суд должен выдать ордер на арест Лукашенко

Об этом заявила глава Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Цихановская во время 15-го ежегодного Киевского Форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

По словам Цихановской, ее заместитель Павел Латушко недавно обнародовал отчет, в котором зафиксирован факт депортации украинских детей не только на территорию России, но и на территорию Беларуси. Поэтому Международный уголовный суд, по ее мнению, должен поступить с Лукашенко, равно как и с Путиным, выдав ордер на его арест.

Лукашенко должен нести ответственность за свои военные преступления. Мы должны обеспечить глобальный импичмент Лукашенко и прекратить его преступления. Только демократическая Беларусь сможет улучшить и восстановить репутацию нашей страны”, - подчеркнула она.

Цихановская отдельно назвала "ложной практикой" разговоры о возможности смягчить санкции в отношении белорусского режима.

"Мы должны больше давить на этот режим из-за санкций и политической изоляции. Лукашенко используют как элемент дестабилизации Европы. Без Путина этот режим не выжил бы", - сказала она.

"Мы видим политику, направленную на полное разрушение национальной идентичности Беларуси. Лукашенко дает России территорию, оружие и возможности, чтобы продолжать агрессию против Украины. Единственный шанс для нас – это победа Украины, но это не значит, что мы не должны продолжать свои усилия. Напротив, мы должны их приумножать”, - добавила лидер белорусской оппозиции.

Она напомнила, что Лукашенко согласился разместить на территории страны российское ядерное оружие, нарушающее принятые договоры о его нераспространении с 1986 года.

"Большинство населения нашей страны выступает за независимость, против войны и против ядерного оружия, но репрессивный режим удушает эти настроения", - отметила она.

25-26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум безопасности "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO" с участием известных международных деятелей. На Форуме, в частности, был сформирован Совет Безопасности КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.