Светлана Тихановська: случай Тимановськой показывает, что Лукашенко после угона самолета RyanAir начал международный террор

Об этом говорится в срочном заявлении законной выбранной главы белорусского государства Светланы Тихановськои, информирует Еспресо.TV .



Вот полный текст обращения



"‎Сегодняшний день показал, что захват самолета RyanAir - это не исключительный случай, а только начало международного террора, который устроил бывший президент.



Кристина Тимановская - не просто легкоатлетка, которую режим попытался похитить и насильно увезти из Токио в Беларусь. Кристина Тимановская - это доказательство того, что любой беларусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если найдет в себе смелость заговорить. Ни один беларус, который покинул границы Беларуси, не находится в безопасности, потому что его могут попытаться похитить, как Кристину Тимановскую или Романа Протасевича.

Ситуация с Кристиной произошла, когда моя команда возвращалась из визита в США. И я благодарю НАУ (Национальное антикризисное управление - ред.), Беларусский фонд спортивной солидарности и беларусскую диаспору за быструю, скоординированную работу, которая помогла защитить спортсменку от насильственной депортации в тюрьму. Я благодарю МОК и власти Японии за оперативную реакцию, а также Чехию, Словению и Польшу за предложение убежища для Кристины.



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Сейчас Кристина Тимановська находится в безопасности. Но мы вместе продолжим работу по ее случае:



- Мы работаем над тем, чтобы власти Японии и Международный олимпийский комитет в соответствии с правилом 37 Олимпийской Хартии обеспечили безопасность всем белорусским спортсменам, так любой момент режим может начать против них очередные репрессии.



- Мы призываем исполком Международного олимпийского комитета провести рассмотрение и расследование в отношении руководящего состава НОК (Беларуси - ред.). А чиновников, принимавших эти решения (включая начальником отдела международных отношений НОК Беларуси Василием Юрчиком и замдиректора по легкой атлетике Артуром Шумаком), отстранить соответствии с правилом 23 Олимпийской Хартии.



- В ближайшие дни мы проведем ряд встреч и звонков с правительствами стран, которые предложили свою помощь, и международными организациями, в частности, ООН и ОБСЕ.



Всех причастных к попытке похищения Кристины Тимановськои мы предложим внести в санкционных списков, а также усилить санкции ЕС и США против режима, его кошельков, и всех, кто поддерживает режим.



Для всех спортсменов, активистов, рабочих, медиков, журналистов, а также других социальных групп, которые подвергаются преследованиям, мы призовем оказать необходимую помощь: для продолжения их работы, упрощения релокации и визовых процедур, правового сопровождения и защиты.



Мы настаиваем, что белорусские спортсмены - это гордость нашей страны, а не собственность режима. И сейчас моральный долг международного сообщества - дать решительный реакцию на попытки похищения белорусов с территорий демократических государств ".



Нужно напомнить, что ранее Кристина Тимановська вместе с другими оппозиционно настроенными спортсменами выступала с осуждением насилия против мирных белорусских протестующих.

За публичную критику НОК Беларуси спортивные функционеры ее сборной в воскресенье, 1 августа 2021, пытались через Турцию силой доставить Тимановську домой . То в связи с травмой, то по причине несоответствующего психологического состояния.

Причиной возмущения Тимановськои было то, что ей и другим спортсменкам-белорускам без объяснений изменили условия участия в Играх.

Не желая возвращаться в Беларусь, где, как считает Кристина, на нее может ждать тюрьма , она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.

Сейчас бегунья находится под охраной токийского аэропорта Ханэда .

Из соображений безопасности к ней также приставили представителя МОК.

Чехия, Польша и Словения готовы предоставить ей убежище.



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