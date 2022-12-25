Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество "Свет всегда побеждает тьму": Епифаний поздравил украинцев, празднующих Рождество 25 декабря

"Свет всегда побеждает тьму": Епифаний поздравил украинцев, празднующих Рождество 25 декабря

25 декабря, 2022 воскресенье
10:33
Общество

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний поздравил с Рождеством украинцев, празднующих его по григорианскому календарю

Поздравление Эпифаний опубликовал в facebook.

"Сердечно поздравляю наших братьев и сестер из других поместных православных церквей, христиан латинского обряда, а также всех украинцев, празднующих сегодня событие Рождества Христова, с этим светлым и радостным праздником!" – написал Епифаний.

Он упомянул о полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины.

"К сожалению, грех братоубийства и человеконенавистничество до сих пор продолжают существовать. жизнь вечная. И это помогает нам преодолевать жизненные вызовы и испытания, стремясь к победе над злом, добра и справедливого мира", - добавил Епифаний.

Также митрополит ПЦУ призвал на Рождество молиться о мире.

"Мир внутренний и мир внешний – это самое дорогое и ценное достояние людей на земле, к которому стремятся все сознательные люди, дети Божьи. Событие Рождества Христова объединяет людей во всем мире в этих светлых стремлениях. Да укрепит Господь всех нас в добром душевном и телесном здоровье и предоставит нам свою благодатную помощь на добрые дела, ради победы над злом!" – пожелал Епифаний.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Рождество
война с Россией
Эпифаний
Митрополит Эпифаний
ПЦУ
Читайте также:
23 декабря, 2022 пятница
Нужно ли отключать от розеток приборы при отключении света: в ГСЧС ответили
24 декабря, 2022 суббота
Визит президента Зеленского в США имел три цели, - американский эксперт Фрид
24 декабря, 2022 суббота
Наступление со стороны Беларуси состоится, а Украина начнет реагировать на опережение, – военный эксперт Копчак
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.71
    Покупка 39.71
    Продажа 40.38
  • EUR
    Покупка 41.23
    Продажа 42.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
25 декабря
11:46
Владимир Зеленский
Зеленский на следующей неделе выступит с ежегодным обращением к Верховной Раде, - нардеп Гончаренко
11:27
"Энергетики сделали совершенно невозможное": в Киеве на западное Рождество обещают разве что небольшие отключения
10:53
Курс валют на 25 декабря: сколько стоят доллар и евро в обменниках
10:49
В РФ на Кубани произошел пожар в торговом центре, огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м
10:26
Рождественская служба и гуцульская коляда из Криворивни. ПРЯМОЙ ЭФИР
10:18
Потери оккупантов: ВСУ ликвидировали более 102 тыс. россиян
10:05
OPINION
Об "отравлении историей", российском "Мемориале" и Сандармохе
09:55
Вражеские обстрелы Харьковщины: от атак погиб мужчина, женщина – ранена
09:37
За сутки оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину, 16 человек погибли, среди них - работники ГСЧС
09:32
Украинский чемпион объявил о возвращении на ринг после продолжительного перерыва
09:15
Путин уже проиграл войну, как Гитлер в 1943 году, - вице-президент Европейской комиссии
09:09
Абсолютный чемпион мира пренебрежительно высказался о Ломаченко
08:40
В ISW спрогнозировали, как будут разворачиваться бои за Бахмут
08:37
Во время рождественской речи Папа Римский вспомнил тех, кто "поглощает своих соседей"
08:15
От атак оккупантов 24 декабря семеро жителей Донбасса получили ранения
08:09
OPINION
Почему американцы и европейцы не дают нам "все и сразу"
07:50
Россияне снова завезли росгвардейцев для контроля населенных пунктов Юга, - ЦНС
07:44
Эксклюзив
Герои Украины: "Эвакуационные машины для россиян, как конфетки. Они любят их обстреливать", - военный медик Андрей Жолоб
07:20
Россияне сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий в трех направлениях, ВСУ отразить атаки в районе 15 городов и сел, - Генштаб
06:50
Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях
06:30
ISW: Российские силовики оправдывают изъятие имущества олигархов, чтобы спонсировать войну
01:42
ВСУ ликвидировали двух российских капитанов и тезку пропагандиста Соловьева, - офицер Штефан
01:29
Малиновский вступил в переговоры с "Вест Хэмом", - СМИ
00:07
В ВСУ поздравили Санта Клауса, который "пролетел" над Украиной
2022, суббота
24 декабря
23:37
Сергей Палкин
Гендиректор "Шахтера" обвинил ФИФА в убийстве украинского футбола
22:52
На Запорожье оккупанты угрожают "национализировать" имущество украинцев
22:29
Ломаченко проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе: промоутер заявил о работе над датой поединка
22:15
Эксклюзив
Виталий Портников
Иран может однажды проснуться без определенных объектов из-за поддержки РФ, Израиль ждет возможности делать это без последствий, - Портников
22:09
"Россия готовится к ракетным ударам": В Черном море маневрирует более 10 кораблей агрессора
22:02
OPINION
Россияне переселяются в "День опричника"
21:47
"Продают" стабильную мобильную связь: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме выманивания денег
21:40
Россия обстреляла Сумщину из артиллерии и минометам. Существенно поврежден объект инфраструктуры и линия электропередач
21:34
Правительство Германии прогнозирует новое наступление РФ на апрель. Есть два варианта, - СМИ
21:30
Эксклюзив
РФ погрузится в смуту и распадется, - социолог Яковенко
21:14
Обновлено
Россияне обстреляли из "градов" центр Херсона: 10 человек погибли, 68 получили ранения
21:00
Эксклюзив
Китайцы шокированы тем, как показала себя Россия в милитарном плане, – американский эксперт Фрид
20:50
Анонс
25 декабря Эспрессо будет транслировать рождественскую службу и гуцульскую коляду из Криворовни
20:26
Владимир Зеленский. 24 декабря 2022 року
"Никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду". Зеленский поздравил украинцев с западным Рождеством
20:20
Эксклюзив
Визит Зеленского в США - большой вклад в будущую победу Украины в этой войне, - экс-посол в Киеве Гербст
20:09
Эксклюзив
Наступление со стороны Беларуси состоится, а Украина начнет реагировать на опережение, – военный эксперт Копчак
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV