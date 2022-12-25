"Свет всегда побеждает тьму": Епифаний поздравил украинцев, празднующих Рождество 25 декабря
Митрополит Православной церкви Украины Епифаний поздравил с Рождеством украинцев, празднующих его по григорианскому календарю
Поздравление Эпифаний опубликовал в facebook.
"Сердечно поздравляю наших братьев и сестер из других поместных православных церквей, христиан латинского обряда, а также всех украинцев, празднующих сегодня событие Рождества Христова, с этим светлым и радостным праздником!" – написал Епифаний.
Он упомянул о полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины.
"К сожалению, грех братоубийства и человеконенавистничество до сих пор продолжают существовать. жизнь вечная. И это помогает нам преодолевать жизненные вызовы и испытания, стремясь к победе над злом, добра и справедливого мира", - добавил Епифаний.
Также митрополит ПЦУ призвал на Рождество молиться о мире.
"Мир внутренний и мир внешний – это самое дорогое и ценное достояние людей на земле, к которому стремятся все сознательные люди, дети Божьи. Событие Рождества Христова объединяет людей во всем мире в этих светлых стремлениях. Да укрепит Господь всех нас в добром душевном и телесном здоровье и предоставит нам свою благодатную помощь на добрые дела, ради победы над злом!" – пожелал Епифаний.
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