Свет в домах киевлян на прошлой неделе в среднем был по 19 часов в сутки, - ДТЭК

Об этом ДТЭК сообщил в telegram .

"В рабочие дни стабилизационные отключения света в Киеве продолжались в среднем 5 часов 23 минуты, а в выходные – 4 часа 29 минут", – говорится в сообщении.

В частности, в ДТЭК отмечают, что отключения электроэнергии в домах столицы происходили равномерно во всех 3-х группах с разницей в продолжительности отключения до 4%. Так же равномерно электроэнергия отключалась и внутри самих групп.

Читайте также: Должен быть государственный орган для координации энергокомплекса, - эксминистр Плачков

"Пожалуйста, помните, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры Украины ситуация остается сложной, но энергетики делают все возможное, чтобы у людей как можно быстрее появлялся свет", - говорится в сообщении.

Ранее в Укрэнерго напоминали , что из-за российской атаки на украинскую энергосистему 14 января повреждены тепловые электростанции, дефицит мощности в системе все еще существенный.

По состоянию на 22 января более 150 городов и сел в Херсонской области по сей день не имеют энергоснабжения, это произошло в результате ежедневных российских обстрелов.

22 января сообщалось, что потребление электроэнергии в энергосистеме увеличилось : это произошло из-за холодной погоды. Однако благодаря выходным лимиты увеличили свет будут выключать меньше.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb