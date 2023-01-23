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Свет в домах киевлян на прошлой неделе в среднем был по 19 часов в сутки, - ДТЭК

23 января, 2023 понедельник
22:09
Общество

На прошлой неделе свет в Киеве отключали равномерно и был у киевлян в среднем 19 часов в сутки.

Об этом ДТЭК сообщил в telegram .

"В рабочие дни стабилизационные отключения света в Киеве продолжались в среднем 5 часов 23 минуты, а в выходные – 4 часа 29 минут", – говорится в сообщении.

В частности, в ДТЭК отмечают, что отключения электроэнергии в домах столицы происходили равномерно во всех 3-х группах с разницей в продолжительности отключения до 4%. Так же равномерно электроэнергия отключалась и внутри самих групп.

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"Пожалуйста, помните, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры Украины ситуация остается сложной, но энергетики делают все возможное, чтобы у людей как можно быстрее появлялся свет", - говорится в сообщении.

  • Ранее в Укрэнерго напоминали , что из-за российской атаки на украинскую энергосистему 14 января повреждены тепловые электростанции, дефицит мощности в системе все еще существенный.
  • По состоянию на 22 января более 150 городов и сел в Херсонской области по сей день не имеют энергоснабжения, это произошло в результате ежедневных российских обстрелов.
  • 22 января сообщалось, что потребление электроэнергии в энергосистеме увеличилось : это произошло из-за холодной погоды. Однако благодаря выходным лимиты увеличили свет будут выключать меньше.

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Киевщина
война с Россией
Енергия
блэкаут
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