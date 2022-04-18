Свет увидел первый тизер фильма "Тор: Любовь и гром" от Marvel Studios

Marvel Entertainment обнародовал тизер фильма на своем Youtube-канале.



Ролик с кадрами четвертого фильма о приключениях Тора является тизером к фильму, который должен выйти в прокат 8 июля этого года и будет продолжением фильма "Тор 3: Рагнарок" (2017).



За два часа тизер к киноленте просмотрели более 4,5 млн.

Напомним, Marvell, Walt Disney Company, Johnson Controls и еще несколько компаний присоединились к цифровым санкциям против России и Беларуси.