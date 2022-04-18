Свет увидел первый тизер фильма "Тор: Любовь и гром" от Marvel Studios
Marvel Entertainment показал первый тизер супергеройской ленты "Тор: Любовь и гром"
Marvel Entertainment обнародовал тизер фильма на своем Youtube-канале.
Ролик с кадрами четвертого фильма о приключениях Тора является тизером к фильму, который должен выйти в прокат 8 июля этого года и будет продолжением фильма "Тор 3: Рагнарок" (2017).
За два часа тизер к киноленте просмотрели более 4,5 млн.
Напомним, Marvell, Walt Disney Company, Johnson Controls и еще несколько компаний присоединились к цифровым санкциям против России и Беларуси.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное