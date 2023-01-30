Об этом написал в Facebook генеральный директор компании Сергей Коваленко.

"Ситуация остается стабильной, и даже еще выровнялась. Среднее время отключений составляет 4 часа. 50 мин / 4 часа. 51 мин / 4 часа. 58 мин для каждой группы. Ориентируемся, что в среднем свет у киевлян есть 80% времени. Коллеги распределяют доступные объемы достаточно равномерно", - говорится в сообщении.

По состоянию на 31 января в стране будут действовать следующие ограничения:

Для Киева: 1012 МВт днем, 709 МВт ночью;

Для Днепропетровской области: 1225 МВт днем, 1293 МВт ночью.

Коваленко подчеркнул, что группы рассчитываются не по количеству домов, а по мощности. На каждую подгруппу выделено 35-45 МВт.

Эксглава Укрэнерго опроверг информацию о якобы экспорте электроэнергии за границу и рассказал, что между электросетями Украины и соседних стран происходят технологические перетоки - это не значит, что Украина продает электричество, ведь оно возвращается в нашу систему.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb