Свет у киевлян в среднем есть 80% времени, - YASNO
В YASNO рассказали, что среднее время отключений для каждой группы составляет 4 часа 50 минут, а 80% времени столица остается со светом
Об этом написал в Facebook генеральный директор компании Сергей Коваленко.
"Ситуация остается стабильной, и даже еще выровнялась. Среднее время отключений составляет 4 часа. 50 мин / 4 часа. 51 мин / 4 часа. 58 мин для каждой группы. Ориентируемся, что в среднем свет у киевлян есть 80% времени. Коллеги распределяют доступные объемы достаточно равномерно", - говорится в сообщении.
По состоянию на 31 января в стране будут действовать следующие ограничения:
- Для Киева: 1012 МВт днем, 709 МВт ночью;
- Для Днепропетровской области: 1225 МВт днем, 1293 МВт ночью.
Коваленко подчеркнул, что группы рассчитываются не по количеству домов, а по мощности. На каждую подгруппу выделено 35-45 МВт.
- Эксглава Укрэнерго опроверг информацию о якобы экспорте электроэнергии за границу и рассказал, что между электросетями Украины и соседних стран происходят технологические перетоки - это не значит, что Украина продает электричество, ведь оно возвращается в нашу систему.
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