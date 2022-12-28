"День свой начинаем песней о Сталине"? Нет-нет, я очень рада визиту президента Зеленского в США и тому, как его встретила Америка, и результатам поездки. И да, это луч света в темени переживаний. Ибо когда днем делаешь нужные дела, а ночью погружаешься в мысли, что эта война "на веки вечные, и ты лично можешь не дождаться мирных времен" (потому что ночью из всех щелей вылезают демоны сомнений), то услышать утром новость, что украинский президент с Бахмута полетел к Байдену и в американский конгресс – это дает облегчение и надежду. Горчит другое – "публичная" радость в телеэфирах и пабликах выходит из берегов, перерастая в величие лидеру и подхалимству. Давать высокую оценку без усердия – это все-таки иметь демократическую голову и быть политически "взрослыми".

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… Школьницей я посещала литературное объединение, где с нами занималась учительница украинского языка Мария Тихоновна Шевченко. Не теряла с ней связь уже когда работала в газетах, навещала ее дома. И вот однажды показала запрещенный тогда "Собор" Олеся Гончара, стихи Василия Симоненко и… книгу в переплете, внешне похожую на Библию. Но это была не Библия. Издание имело эпиграф "Украинские писатели – Сталину" и начиналось патетикой, если не ошибаюсь, Николая Бажана: "День свой начинаем/Песней о Сталине/Лучшей песенки/В мире мы не знаем". Так Мария Тихоновна проиллюстрировала, до чего даже лучших людей доводят тоталитарные режимы.

Поэтому спасибо президенту Украины за свет поездки к американцам. Но подводя итоги страшного 2022 года, скажу о свете другом – свете в людях, с которыми нам пришлось проходить этот трудный путь.

Великая война людей развертуализировала, и мы получили свет общения, открыли для себя друг друга

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… Скажу о моих соседях, людях моего микрорайона, с которыми мы пробыли не один час в укрытии. Не раз думала об удивительных выходках судьбы (или замысле Всевышнего): современная жизнь на столько погрязла в виртуальности, что можно с человеком годами жить в одном подъезде и быть едва знакомыми на "добрый день". А потом в ковидные годы глухой изоляции и "замаскированности", и живые встречи стали редкостью. И тут война, и Бозя говорит – сплачивайтесь: прячась от ракетных обстрелов, знакомьтесь, общайтесь, поддерживайте друг друга. Мы с соседками вспоминали: когда были маленькими и почти все квартиры были коммунальными, наши мамы спускались во двор поговорить, папы – сходились во дворе "на домино и шахматы". Это ушло в прошлое. Казалось, навсегда. А тут великая война людей развиртуалила, и мы получили свет общения, открыли для себя друг друга. Как вот я для себя семейную пару, которая имея троих детей, взяла в 2014 году из приюта еще двоих, вывезенных из оккупированного Донецка… Это лишь один пример. За год имею таких много – образовался солидарный круг.

Соседские дети – дети войны – это свет надежды. Надежды на то, что растет поколение, знающее, что такое терпение, любовь к ближнему, взаимовыручка. Они уже многое знают о добре и зле. О России и рашизме. О героях Украины. Я видела, в какие игры они играют, какое уважение к украинским воинам. Какие они песни нам здесь под окнами пели летом? Как они поддерживают детей вынужденных переселенцев… На стене нашего дома – граффити: Мариуполь, а рядом большое сердце.

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… За наших детей, родители которых не выехали за границу, а остаются на родной земле, большая благодарность учителям. Школьные учителя, особенно учительницы младшей школы – это отдельный фронт. Столько любви, столько добра и тепла в такое холодное темное время. Вот кому нужна достойная зарплата и наша благодарность!

Соседские дети – дети войны – это свет надежды. Надежды на то, что растет поколение, знающее, что такое терпение, любовь к ближнему, взаимовыручка. Они уже многое знают о добре и зле. О России и рашизме. О героях Украины

В этом военном году мы имеем в семье первоклассницу, ученицу Львовского лицея международных отношений им. Василия Стуса. И я была тронута, узнав, что на старте учебы учительница Леся Александровна Губик заговорила с классом о силе дружбы, об умении поддержать друг друга, о любви к ближнему. Не о конкуренции и состязательности, как это было в только постсоветской школе, а о дружбе, сочувствии, единстве. Новая украинская школа с первых шагов расставляет приоритеты, которые дадут новое качество украинцам как нации, как народу. "Боже, нам единство подай!" – то, что сейчас особенно нужно, чтобы перейти на горькое поле войны.

Завершая этот год, не только я, а каждый может вспомнить добрым словом не одного человека, не одного своего ближнего. А значит мы обязательно выйдем на свет, потому что сильных духом украинцев много

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Украинская школа – это мощный свет в темные времена. Когда по ночам не сплю, бывает, вспоминаю утро 24 февраля. Еще тогда дошкольницу Софиечку отец с мамой разбудили словами: "Доченька, война – Путин напал. Собирайся – пойдем к дедушке с бабушкой, там есть подвал" (перед тем ребенка подготовили, что такое может быть, и девочка упаковала свой маленький рюкзак с любимыми маленькими игрушками". Интересуюсь, какой была реакция Софийки? Заплакала, сказала: "Я думала, что Путин уже здесь, у нас в подъезде". Потом у нее было пять месяцев Польши, и желание вернуться домой и "иметь украинскую учительницу". И львовская школа совершила чудо: в очень темном декабре после трех школьных дней, насыщенных светом событий ко Дню Святого Николая, Софийка призналась: "Мамочка, мне еще никогда не было так хорошо".

Свет, настойчивость и целеустремленность – мои коллеги-политехники (от руководства до всех-всех), работающие без устали и как-то яростно – несмотря на воздушные тревоги, отключение света. Потому что должны нести свет науки, и хорошо, что есть для кого работать: Львовская политехника этого военного тяжелого года бурлит молодежью.

Свет – такие, как писательница Ирэн Роздобудько. Сильная духом, несгибаемая и одновременно очень человечная – похожа на героиню ее свежего романа об Елене Телиге, на презентации которого я была во Львове. Она в Киеве, и представляю, как ей тяжело – сутками без света, тепла… Никакой жалобы, никакой слезливой нотки. Не знаю, могла бы я так, но ее пример вдохновляет.

Вдохновляют журналисты, в частности, "Эспрессо", ведь знаю, как это тяжело и как ответственно и день и ночь быть на конвейере освещения войны.

Уверена, что, завершая этот год, не только я, а каждый может вспомнить добрым словом не одного человека, не одного своего ближнего. А значит, мы обязательно выйдем на свет, потому что сильных духом украинцев много. Во всяком случае, столько, сколько нужно для победы Украины над рашизмом и достойного мира.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Татьяна Вергелес, журналистка, редактор.

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