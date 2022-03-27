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Главная война с Россией "Свет на несколько часов, дождевая вода для нужд и постоянные обстрелы": журналистка о ситуации в Чернигове
Эксклюзив

"Свет на несколько часов, дождевая вода для нужд и постоянные обстрелы": журналистка о ситуации в Чернигове

27 мартa, 2022 воскресенье
19:55
война с Россией

Дина Вонг отметила, что минимально в Чернигов гуманитарную помощь завозят, таким образом хоть что-нибудь в городе есть, однако этого совсем не много

"Сегодня украинские защитники захватили два российских "Урала" и разбили колонну вражеской техники, среди которой был танк и грузовики с боеприпасами", – рассказала журналистка в эфире Espreso TV.

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Бонг добавила, что внутри города ситуация очень тяжелая.
"У нас нет воды, света, нет тепла и иногда газа. Постепенно коммунальщики пытаются исправить эту ситуацию. Поэтому свет есть в некоторых домах и на несколько часов. Это позволяет зарядить телефоны и позвонить родным. Также в районы развозят воду. Кроме того, люди собирают дождевую воду для своих нужд", – отметила журналистка.

  • Напомним, накануне в Черниговской области оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру

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