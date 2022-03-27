"Свет на несколько часов, дождевая вода для нужд и постоянные обстрелы": журналистка о ситуации в Чернигове

"Сегодня украинские защитники захватили два российских "Урала" и разбили колонну вражеской техники, среди которой был танк и грузовики с боеприпасами", – рассказала журналистка в эфире Espreso TV.



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Бонг добавила, что внутри города ситуация очень тяжелая.

"У нас нет воды, света, нет тепла и иногда газа. Постепенно коммунальщики пытаются исправить эту ситуацию. Поэтому свет есть в некоторых домах и на несколько часов. Это позволяет зарядить телефоны и позвонить родным. Также в районы развозят воду. Кроме того, люди собирают дождевую воду для своих нужд", – отметила журналистка.

Напомним, накануне в Черниговской области оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру

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