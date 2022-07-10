Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Радио Свобода.

Блинкен отметил, что блокада Россией украинского экспорта, вероятно, способствовала беспорядкам на Шри-Ланке.

"То, что мы видим во всем мире – это все большая неуверенность в доступе к продуктам, которая значительно усилилась из-за российской агрессии против Украины", – сказал он, общаясь с журналистами в Бангкоке.

По его мнению, нехватка зерна может вызвать и другие кризисы в мире. В частности, проблемы с доступом к продовольствию также повлияли на Таиланд – там значительно подорожали удобрения из-за блокады украинских портов. Для этой аграрной страны это может иметь серьезные последствия, убежден Блинкен.

Госсекретарь США в очередной раз призвал РФ разблокировать украинский экспорт морем.

Напомним, что 9 июля президент Шри-Ланки согласился уйти в отставку на фоне масштабных протестов в стране.

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