Свержение власти в Шри-Ланке вызвано зерновой блокадой Украины, - Блинкен
Блокада украинского экспорта может привести к кризисам в разных странах мира, в частности, это уже произошло в Шри-Ланке
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Радио Свобода.
Блинкен отметил, что блокада Россией украинского экспорта, вероятно, способствовала беспорядкам на Шри-Ланке.
"То, что мы видим во всем мире – это все большая неуверенность в доступе к продуктам, которая значительно усилилась из-за российской агрессии против Украины", – сказал он, общаясь с журналистами в Бангкоке.
По его мнению, нехватка зерна может вызвать и другие кризисы в мире. В частности, проблемы с доступом к продовольствию также повлияли на Таиланд – там значительно подорожали удобрения из-за блокады украинских портов. Для этой аграрной страны это может иметь серьезные последствия, убежден Блинкен.
Госсекретарь США в очередной раз призвал РФ разблокировать украинский экспорт морем.
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