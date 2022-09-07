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"Сведет насмарку вето Будапешта": Брюссель предполагает исключение Венгрии из закона о глобальной налоговой ставке, - Politico

7 сентября, 2022 среда
17:44
Мир Венгрия

Европейская комиссия рассматривает возможность исключения Венгрии из закона о глобальных налоговых ставках, в таком случае вето страны не будет учитываться при принятии документа

Об этом пишет Politico .

Отмечается, что Европейская комиссия пригласила мнение правительств стран-членов, поддержат ли они план исключения Венгрии из заявки ЕС на введение глобальной минимальной ставки корпоративного налога в размере 15%.

Четыре чиновника из национальных министерств финансов ЕС сообщили, что чиновники Еврокомиссии звонят в столице, чтобы оценить их мнение о так называемом соглашении о расширенном сотрудничестве, которое аннулирует вето Будапешта по этой инициативе.

Налоговые законопроекты требуют единодушия, чтобы пройти через законодательный механизм Брюсселя, что дает любой стране ЕС право блокировать их. Но расширенное сотрудничество позволит странам-членам, поддерживающим данную меру, достичь прогресса без необходимости достижения единодушия, оставив Будапешт без права вето.

По словам одного из чиновников, если будет поддержка стран, Еврокомиссия может представить инициативу расширенного сотрудничества до того времени, когда в следующем месяце министры финансов встретятся в Люксембурге на своем ежемесячном заседании.

Институты ЕС надеялись быстро реализовать глобальную инициативу и задать темп более 130 странам, которые также поддержали соглашение, включая США, Китай, Индию и Великобританию.

Организация экономического сотрудничества и развития организовала эту инициативу в рамках пакета реформ корпоративного налогообложения, призванных сделать налоговые убежища напрасными и гарантировать, что глобальные компании и технологические гиганты будут платить свою справедливую долю налогов.

Двусторонний пакет состоит из налоговой ставки для транснациональных корпораций и мер, гарантирующих, что 100 крупнейших компаний мира будут платить налоги на свою деятельность и продажи по всему миру.

Лидеры стран G20 утвердили пакет осенью прошлого года, но ОЭСР все еще вносит последние дополнения в глобальный сбор для 100 крупнейших компаний.

  • 6 сентября европейская редакция "Радио Свобода" со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против РФ. Она требует снять ограничение с трех российских олигархов продления санкций ЕС против РФ.

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