Свечи, лекарства, генераторы: волонтер рассказала о первоочередных потребностях херсонцев
Гуманитарную помощь в Херсон позволят везти через 3-5 дней, волонтеры пока собирают необходимые вещи - свечи, лекарства, еду, газовые плиты, баллоны, генераторы
Об этом в эфире Эспрессо рассказала херсонская волонтер Светлана Бугаенко.
"Сейчас с гуманитарной помощью тяжеловато, потому что Херсон еще закрыт. Нас призывают еще подождать 3-5 дней и тогда можно будет провозить гуммпомощь в город и все, что необходимо. Пока помогаем людям тем, что есть", - сказала она.
По словам Бугаенко, люди держатся, херсонцы просто невероятны.
"В первую очередь нужно наладить свет и воду. Без этого людям очень тяжело – невозможно ни приготовить еду, ни помыться. Очень холодно в квартирах. В моем Instagram есть информация – мы собираем помощь. Как только будет доступ в город – все привезут. Пока собираем свечи, лекарства, еду, которая не нуждается в приготовлении, газовые плиты, баллоны, генераторы. Это самое необходимое по состоянию на сейчас", - подытожила волонтер.
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