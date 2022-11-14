Об этом в эфире Эспрессо рассказала херсонская волонтер Светлана Бугаенко.

"Сейчас с гуманитарной помощью тяжеловато, потому что Херсон еще закрыт. Нас призывают еще подождать 3-5 дней и тогда можно будет провозить гуммпомощь в город и все, что необходимо. Пока помогаем людям тем, что есть", - сказала она.

По словам Бугаенко, люди держатся, херсонцы просто невероятны.

"В первую очередь нужно наладить свет и воду. Без этого людям очень тяжело – невозможно ни приготовить еду, ни помыться. Очень холодно в квартирах. В моем Instagram есть информация – мы собираем помощь. Как только будет доступ в город – все привезут. Пока собираем свечи, лекарства, еду, которая не нуждается в приготовлении, газовые плиты, баллоны, генераторы. Это самое необходимое по состоянию на сейчас", - подытожила волонтер.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный Херсон и встретился с украинскими военными.

14 ноября 2022 года в деоккупированном Херсоне подняли украинский флаг .