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Свадьба Белых ангелов: на Донетчине обручились полицейские, эвакуирующие людей из районов боевых действий

17 мая, 2023 среда
18:29
Общество

Поженились полицейские из подразделения "Белые Ангелы" Валерия Черникова и Дмитрий Биленец, которые эвакуируют людей из районов боевых действий в Донецкой области

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Валерия и Дмитрий - напарники, добровольцы подразделения "Белый Ангел", которые вместе рискуют жизнью, чтобы помочь раненым и доставить гуманитарную помощь на фронт.

Их объединила служба и помощь людям.

Молодожены познакомились три года назад во время раскрытия разбойного нападения. Дмитрий – оперуполномоченный уголовного розыска, Валерия – помощница следователя, так их свела судьба. Полномасштабное вторжение сплотило правоохранителей.

"Я просил Леру поехать в безопасное место, но она отказалась", – признается жених и добавляет, что пара прошла курсы парамедиков и начала эвакуировать раненых из родного Лимана.

Далее Валерия и Дмитрий не раз попадали под обстрелы.

Обряд женитьбы состоялся в их родном Лимане. В берцах и вышитой форме, под звуки взрывов – именно такой была свадьба Белых ангелов. Молодожены обменялись присягами.

«Білий Янгол»

Фото: скриншот

"Сегодня, в это бурное время, прямо у линии фронта на наших глазах рождается новая украинская семья, и это доказывает, что мы – непобедимы. Символично то, что церемонию соединения двух любящих сердец мы проводим на освобожденной земле – родной земли наших невест", – рассказал глава областной полиции Руслан Осипенко.

С начала полномасштабного вторжения РФ это уже третья полицейская семья, которая женится на условиях боевых действий.

Справочно. Правоохранители в Донецкой области создали эвакуационную группу полицейских "Белый ангел". Это более 20 экипажей, постоянно работающих вблизи линий фронта. На их счету тысячи эвакуированных граждан, в том числе 600 детей, а также оказание медицинской помощи, госпитализация раненых жертв войны, эвакуация тел погибших, доставление гуманитарной помощи туда, куда не могут заехать никакие волонтеры.

  • За год с начала полномасштабного российского вторжения военными командирами на фронте было зарегистрировано 2267 браков.
  • 15 мая полицейские подразделения "Белый ангел", занимающиеся эвакуацией населения с прифронтовых территорий, попали под вражеский обстрел - 5 правоохранителей ранены.
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