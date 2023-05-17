Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Валерия и Дмитрий - напарники, добровольцы подразделения "Белый Ангел", которые вместе рискуют жизнью, чтобы помочь раненым и доставить гуманитарную помощь на фронт.

Их объединила служба и помощь людям.

Молодожены познакомились три года назад во время раскрытия разбойного нападения. Дмитрий – оперуполномоченный уголовного розыска, Валерия – помощница следователя, так их свела судьба. Полномасштабное вторжение сплотило правоохранителей.

"Я просил Леру поехать в безопасное место, но она отказалась", – признается жених и добавляет, что пара прошла курсы парамедиков и начала эвакуировать раненых из родного Лимана.

Далее Валерия и Дмитрий не раз попадали под обстрелы.

Обряд женитьбы состоялся в их родном Лимане. В берцах и вышитой форме, под звуки взрывов – именно такой была свадьба Белых ангелов. Молодожены обменялись присягами.

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"Сегодня, в это бурное время, прямо у линии фронта на наших глазах рождается новая украинская семья, и это доказывает, что мы – непобедимы. Символично то, что церемонию соединения двух любящих сердец мы проводим на освобожденной земле – родной земли наших невест", – рассказал глава областной полиции Руслан Осипенко.

С начала полномасштабного вторжения РФ это уже третья полицейская семья, которая женится на условиях боевых действий.

Справочно. Правоохранители в Донецкой области создали эвакуационную группу полицейских "Белый ангел". Это более 20 экипажей, постоянно работающих вблизи линий фронта. На их счету тысячи эвакуированных граждан, в том числе 600 детей, а также оказание медицинской помощи, госпитализация раненых жертв войны, эвакуация тел погибших, доставление гуманитарной помощи туда, куда не могут заехать никакие волонтеры.