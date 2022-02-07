"Суверенитет Украины - это условие нашей собственной безопасности": главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли в Киев

Об этом Шалленберг написал в своем Twitter.



"Направляем мощный сигнал центральноевропейской солидарности с украинским народом. В конце концов, суверенитет Украины - это также вопрос нашей собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Также 7-8 февраля планировался визит министров иностранных дел Франции и Германии Жана Ива Ле Дриана и Анналены Бербок. Позже выяснилось, что глава МИД Франции прибудет в Украину только 8 февраля.

Отметим, что это первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата (объединение Чехии, Австрии и Словакии, основанное в 2015 году).Визит глав МИД трех государств должен проходить в течение 7-8 февраля, в ходе которого планируется обсуждение дальнейшей поддержки Украины в противодействии российской агрессии и воплощение комплексного пакета сдерживания РФ. Также министры намерены посетить зону ООС.