"Суверенитет Украины - это условие нашей собственной безопасности": главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли в Киев
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг, прибывший в Киев вместе с представителями правительств Чехии и Словакии, заявил, что от суверенитета Украины зависит безопасность европейских стран
Об этом Шалленберг написал в своем Twitter.
"Направляем мощный сигнал центральноевропейской солидарности с украинским народом. В конце концов, суверенитет Украины - это также вопрос нашей собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Отметим, что это первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата (объединение Чехии, Австрии и Словакии, основанное в 2015 году).
Визит глав МИД трех государств должен проходить в течение 7-8 февраля, в ходе которого планируется обсуждение дальнейшей поддержки Украины в противодействии российской агрессии и воплощение комплексного пакета сдерживания РФ. Также министры намерены посетить зону ООС.
- Также 7-8 февраля планировался визит министров иностранных дел Франции и Германии Жана Ива Ле Дриана и Анналены Бербок. Позже выяснилось, что глава МИД Франции прибудет в Украину только 8 февраля.
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