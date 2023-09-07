Суверенитет, беженцы и паломники: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский отметил важность поддержки со стороны Израиля суверенитета и территориальной целостности Украины. Он поблагодарил за предоставление убежища гражданам Украины, которые выехали в Израиль в результате полномасштабной российской агрессии. Отметил возобновление для них бесплатного медицинского страхования.

Стороны обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противодействии вторжению России.

Украинский лидер поднял вопрос увеличения количества отказов гражданам Украины во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима между двумя странами и отметил необходимость исправления этой ситуации.

В связи с приближением еврейского Нового года – Рош га-Шана – и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань были обсуждены пути обеспечения их безопасности.

По оценкам израильской стороны, в нынешнем году в Умань может прибыть около 50 тысяч паломников-хасидов.

Украинский президент подчеркнул, что в настоящее время в местах паломничества в Умани бомбоубежища могут вместить только около 11 тысяч человек.

При этом в условиях полномасштабной агрессии России и постоянной угрозы ударов российскими ракетами и иранскими дронами паломничество в этом году будет сопровождаться высокими рисками безопасности.

"Это вызов безопасности, который требует безотлагательного совместного реагирования", - отметил президент.

Стороны обсудили возможность отправки в места паломничества дополнительных сил полиции Израиля.

Состоялся также обмен мнениями по взаимодействию Украины и Израиля на международной арене.

10 августа посольство Украины в Израиле сообщило , что правительство страны прекратило финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для украинских беженцев.

14 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с израильским коллегой Эли Коэном отмену медстрахования для украинцев. Кулеба отметил, что эта проблема будет решена в ближайшее время.