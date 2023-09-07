Суверенитет, беженцы и паломники: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Зеленский отметил важность поддержки со стороны Израиля суверенитета и территориальной целостности Украины. Он поблагодарил за предоставление убежища гражданам Украины, которые выехали в Израиль в результате полномасштабной российской агрессии. Отметил возобновление для них бесплатного медицинского страхования.
Стороны обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противодействии вторжению России.
Украинский лидер поднял вопрос увеличения количества отказов гражданам Украины во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима между двумя странами и отметил необходимость исправления этой ситуации.
В связи с приближением еврейского Нового года – Рош га-Шана – и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань были обсуждены пути обеспечения их безопасности.
По оценкам израильской стороны, в нынешнем году в Умань может прибыть около 50 тысяч паломников-хасидов.
Украинский президент подчеркнул, что в настоящее время в местах паломничества в Умани бомбоубежища могут вместить только около 11 тысяч человек.
При этом в условиях полномасштабной агрессии России и постоянной угрозы ударов российскими ракетами и иранскими дронами паломничество в этом году будет сопровождаться высокими рисками безопасности.
"Это вызов безопасности, который требует безотлагательного совместного реагирования", - отметил президент.
Стороны обсудили возможность отправки в места паломничества дополнительных сил полиции Израиля.
Состоялся также обмен мнениями по взаимодействию Украины и Израиля на международной арене.
- 10 августа посольство Украины в Израиле сообщило , что правительство страны прекратило финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для украинских беженцев.
- 14 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с израильским коллегой Эли Коэном отмену медстрахования для украинцев. Кулеба отметил, что эта проблема будет решена в ближайшее время.
- Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в пятницу, 18 августа, сообщил , что страна продлила медицинское страхование для украинских беженцев до конца 2023 года.
- 23 августа Министерство здравоохранения Израиля направило украинским военным несколько тонн лекарств как гуманитарную помощь. Стоимость переданных медикаментов составляет 100 млн гривен.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.14
- EUR Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное