Суточная заражаемость коронавирусом в Украине достигла 18 479 случаев, 131 человек умер
По состоянию на утро 20 января в Украине зафиксировано 3 799 382 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 843 – летальные, 3 571 782 человека выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 19 января было зарегистрировано 18 479 новых случаев COVID-19 (в том числе 2044 ребенка и 492 медработника), 4446 пациентов выздоровели, 131 человек умер.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1409;
- Винницкая область – 965;
- Волынская область – 293;
- Днепропетровская область – 455;
- Донецкая область – 556;
- Житомирская область – 820;
- Закарпатская область – 482;
- Запорожская область – 230;
- Ивано-Франковская область – 2777;
- Киевская область – 534;
- Кировоградская область – 96;
- Луганская область – 237;
- Львовская область – 1440;
- Николаевская область – 216;
- Одесская область – 944;
- Полтавская область – 679;
- Ровенская область – 669;
- Сумская область – 1137;
- Тернопольская область – 1145;
- Харьковская область – 931;
- Херсонская область – 191;
- Хмельницкая область – 768;
- Черкасская область – 405;
- Черновицкая область – 694;
- Черниговская область – 406.
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