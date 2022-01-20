Суточная заражаемость коронавирусом в Украине достигла 18 479 случаев, 131 человек умер

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 19 января было зарегистрировано 18 479 новых случаев COVID-19 (в том числе 2044 ребенка и 492 медработника), 4446 пациентов выздоровели, 131 человек умер.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1409;

Винницкая область – 965;

Волынская область – 293;

Днепропетровская область – 455;

Донецкая область – 556;

Житомирская область – 820;

Закарпатская область – 482;

Запорожская область – 230;

Ивано-Франковская область – 2777;

Киевская область – 534;

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1440;

Николаевская область – 216;

Одесская область – 944;

Полтавская область – 679;

Ровенская область – 669;

Сумская область – 1137;

Тернопольская область – 1145;

Харьковская область – 931;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 768;

Черкасская область – 405;

Черновицкая область – 694;

Черниговская область – 406.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.