Суточная норма вакцинации и изменение графика работы COVID-центров: Минздрав издал новое распоряжение
МЗ ввело суточную норму вакцинации и планирует изменить график работы COVID-центров
Об этом говорится в тексте распоряжения.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко издал распоряжение для руководителей работ по ликвидации вспышки COVID-19 в Украине.
Так, руководители работ по ликвидации последствий вспышки коронавируса должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией от коронавируса.
Минимальное количество сделанных прививок в день должно быть:
- 50 и более - для пункта прививки;
- 50 и более - для одного центра вакцинации;
- 100 и более - для одной мобильной бригады.
Руководители должны будут ежедневно мониторить выполнение этих показателей и информировать Министерство здравоохранения о достижении еженедельных планов по охвату вакцинацией.
Также предусмотрено изменение графика работы центров вакцинации.
Руководители областных администраций и Киевской городской государственной администрации должны обеспечить:
- пересмотр и продление графиков работы центров вакцинации людей от коронавируса,
- недопущение закрытия центров вакцинации на выходные,
- постоянное информирование о местах размещения, графике работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.
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