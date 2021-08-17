Суточная норма вакцинации и изменение графика работы COVID-центров: Минздрав издал новое распоряжение

Об этом говорится в тексте распоряжения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко издал распоряжение для руководителей работ по ликвидации вспышки COVID-19 в Украине.

Так, руководители работ по ликвидации последствий вспышки коронавируса должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией от коронавируса.

Минимальное количество сделанных прививок в день должно быть:

50 и более - для пункта прививки;

50 и более - для одного центра вакцинации;

100 и более - для одной мобильной бригады.

Руководители должны будут ежедневно мониторить выполнение этих показателей и информировать Министерство здравоохранения о достижении еженедельных планов по охвату вакцинацией.

Также предусмотрено изменение графика работы центров вакцинации.

Руководители областных администраций и Киевской городской государственной администрации должны обеспечить:

пересмотр и продление графиков работы центров вакцинации людей от коронавируса,

недопущение закрытия центров вакцинации на выходные,

постоянное информирование о местах размещения, графике работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.

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