Суточная добыча - 165 тыс. кубов: на Полтавщине пробурили новую газовую скважину
Компания "Укргаздобыча" пробурила скважину на Комышнянском месторождении газа в Полтавской области
Об этом сообщается на сайте компании.
"АО " Укргаздобыча " пробурило новую разведочную скважину глубиной 6200 м. Суточные показатели добычи составляют 165 тыс. кубометров газа", - говорится в сообщении.
После бурения в скважине провели геофизические исследования и выделили ряд перспективных нефтегазоносных пластов. Во время испытания промышленный приток газа достигал 200 тыс. кубометров в сутки.
Укргаздобыча планирует нарастить запасы газа до 30 млрд кубометров в Шебелинском, Краснокутском, Восточно-Семенцивском, Комышнянском и других месторождениях.
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