Сутки в зоне ООС: русские применили запрещенные минометы и противотанковое оружие

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В районе Мирного оккупанты били из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса.



В направлении Причепиловки захватчики дважды применили 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы.



У Новотошковского россияне совершили 4 обстрела с использованием автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



Неподалеку Попасной оккупанты дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10,с пересечением линии разграничения.



10 октября потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.



На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем из разрешенного Минскими соглашениями оружия.