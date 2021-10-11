Сутки в зоне ООС: русские применили запрещенные минометы и противотанковое оружие
В воскресенье, 10 октября, российские оккупационные войска в районе операции Объединенных сил 10 раз нарушали режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе Мирного оккупанты били из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса.
В направлении Причепиловки захватчики дважды применили 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы.
У Новотошковского россияне совершили 4 обстрела с использованием автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Попасной оккупанты дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10,с пересечением линии разграничения.
10 октября потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем из разрешенного Минскими соглашениями оружия.
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