Сутки в зоне ООС: россияне задействовали запрещенную артиллерию, пострадали 5 бойцов ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Неподалеку Причепиловки оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Новоалександровки захватчики использовали противотанковые ракетные комплексы.



В районе населенного пункта Нью-Йорк россияне дважды открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем и 120-мм и 82-мм минометов.



Вблизи Широкиного российские войска обстреливали украинские позиции из 120-мм минометов.



Неподалеку Песчаного оккупанты били из стрелкового оружия.



В районе Марьинки враг привел в действие автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.



На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения, двое - боевые травмы. Военных госпитализировали, состояние одного из них тяжелое, остальных - удовлетворительное.



На вражеские обстрелы противника украинские военные ответили огнем.



С начала суток 16 июля по состоянию на 7:00 зафиксировано одно нарушение россиянами режима прекращения огня: в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



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