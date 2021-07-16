Сутки в зоне ООС: россияне задействовали запрещенную артиллерию, пострадали 5 бойцов ООС
В четверг, 15 июля, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Причепиловки оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Новоалександровки захватчики использовали противотанковые ракетные комплексы.
В районе населенного пункта Нью-Йорк россияне дважды открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем и 120-мм и 82-мм минометов.
Вблизи Широкиного российские войска обстреливали украинские позиции из 120-мм минометов.
Неподалеку Песчаного оккупанты били из стрелкового оружия.
В районе Марьинки враг привел в действие автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения, двое - боевые травмы. Военных госпитализировали, состояние одного из них тяжелое, остальных - удовлетворительное.
На вражеские обстрелы противника украинские военные ответили огнем.
С начала суток 16 июля по состоянию на 7:00 зафиксировано одно нарушение россиянами режима прекращения огня: в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
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