Сутки в зоне ООС: россияне задействовали запрещенное оружие, украинские военные ответили огнем

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



У населенного пункта Широкино оккупанты дважды стреляли из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов.



Вблизи Водяного, на Приазовье, захватчики били из 120-мм минометов.



Недалеко от поселка Шумы россияне открывали огонь из 82-мм минометов и стрелкового оружия.



В районе населенного пункта Южное оккупанты обстреливали украинские позиции из 82-мм минометов.



В направлении Авдеевки вооруженные формирования РФ вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



Неподалеку Золотого-4 захватчики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.



У Новотошковского противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В районе населенного пункта Зайцево россияне осуществляли дистанционное минирование территории противопехотными минами ПОМ-2.



29 июля боевых потерь среди военных Объединенных сил не зафиксировано.



На обстрелы российско-оккупационных войск бойцы ООС открывали огонь.

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