Сутки в зоне ООС: россияне задействовали запрещенное оружие, украинские военные ответили огнем
В четверг, 29 июля, российские войска в районе проведения Операции объединенных сил 9 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
У населенного пункта Широкино оккупанты дважды стреляли из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов.
Вблизи Водяного, на Приазовье, захватчики били из 120-мм минометов.
Недалеко от поселка Шумы россияне открывали огонь из 82-мм минометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Южное оккупанты обстреливали украинские позиции из 82-мм минометов.
В направлении Авдеевки вооруженные формирования РФ вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Золотого-4 захватчики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.
У Новотошковского противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Зайцево россияне осуществляли дистанционное минирование территории противопехотными минами ПОМ-2.
29 июля боевых потерь среди военных Объединенных сил не зафиксировано.
На обстрелы российско-оккупационных войск бойцы ООС открывали огонь.
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