Сутки в зоне ООС: россияне задействовали противотанковое и стрелковое оружие
Во вторник, 1 февраля, российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 2 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Марьинки захватчики стреляли из ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи песков россияне обстреливали украинские позиции по автоматическим станковым гранатометам и стрелковому оружию.
1 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий не было.
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