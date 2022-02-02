Сутки в зоне ООС: россияне задействовали противотанковое и стрелковое оружие

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В сторону Марьинки захватчики стреляли из ручных противотанковых гранатометов.



Вблизи песков россияне обстреливали украинские позиции по автоматическим станковым гранатометам и стрелковому оружию.



1 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий не было.