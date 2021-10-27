Сутки в зоне ООС: россияне применили запрещенную тяжелую артиллерию, со стороны Украины – один погибший и один раненый

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вблизи Гранитного захватчика четырежды вели огонь из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм.



Недалеко от Новозвановки кафиры стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из 122-мм артиллерии.



Возле Троицкого россияне избивали из противотанкового ракетного комплекса.



В направлении Крымского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.



В сторону Майского противник дважды стрелял из гранатометов разных систем.



Вблизи Зайцева захватчики применили станковые противотанковые гранатометы.



Недалеко от Луганского россиянин стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



Возле Павлополя кафиры задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.



26 октября в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение. Раненый госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.

Украинские военные ответили на вражеские обстрелы огнем из оружия, которое не запрещено Минскими договоренностями.



С начала суток 27 октября по состоянию на 7:00 оккупанты однажды нарушили режим прекращения огня: возле Гранитного произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.



Потерь среди украинских военнослужащих в результате этого обстрела нет.