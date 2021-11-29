Сутки в зоне ООС: россияне обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов и противотанковых гранатометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В направлении Южного оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.



С начала суток 29 ноября на 7:00 со стороны россиян зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: в районе Светлодарска захватчики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.