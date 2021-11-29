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Сутки в зоне ООС: россияне обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов и противотанковых гранатометов

29 ноября, 2021 понедельник
07:22
война с Россией

В воскресенье, 28 ноября, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил однажды нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Южного оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

С начала суток 29 ноября на 7:00 со стороны россиян зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: в районе Светлодарска захватчики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.


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Операція об'єднаних сил
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