Сутки в зоне ООС: россияне 10 раз нарушили режим тишины, двое украинских военных тяжело ранены

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В сторону Нью-Йорка оккупанты трижды открывали огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Возле Новозвановки захватчики применили противотанковые ракетные комплексы.



В районе Гнутового россияне задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.



Вблизи Новолуганского противник избивал из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки - из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.



Недалеко от Красногоровки и Майского Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.



В Луганской области возле населенного пункта Лобачево противник стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Военных госпитализировано состояние их здоровья тяжелое.



Бойцы ООС ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.