Сутки в зоне ООС: россияне 10 раз нарушили режим тишины, двое украинских военных тяжело ранены
В понедельник, 27 декабря, российские оккупационные войска в районе проведения Операции объединенных сил 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Нью-Йорка оккупанты трижды открывали огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Возле Новозвановки захватчики применили противотанковые ракетные комплексы.
В районе Гнутового россияне задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Вблизи Новолуганского противник избивал из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки - из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.
Недалеко от Красногоровки и Майского Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
В Луганской области возле населенного пункта Лобачево противник стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Военных госпитализировано состояние их здоровья тяжелое.
Бойцы ООС ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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