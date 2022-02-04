Сутки в зоне ООС прошли без нарушений режима тишины
В течение 3 февраля в зоне проведения Операции объединенных сил не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"3 февраля, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении. .
- Накануне, 2 февраля, российские кафиры в зоне ООС 4 раза нарушили режим прекращения огня , применив в том числе запрещенные минометы и сбросив с беспилотника гранату на контрольный пункт въезда выезда "Гнутовое".
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