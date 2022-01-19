Сутки в зоне ООС прошли без нарушений режима тишины
Во вторник, 18 января, в зоне проведения Операции объединенных сил не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
С начала суток 19 января по состоянию на семь часов нарушений со стороны российских оккупационных войск также не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в штабе ООС.
- Напомним, Центр стратегических коммуникаций предупредил, что 19 января оккупанты могут совершить провокацию с целью обвинить ВСУ - обстрелять верующих во время крещенских обрядов на ставку "Кирпичный" в Петровском районе Донецка и взорвать шахту им. Челюскинцев.
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