Сутки в зоне ООС прошли без нарушений режима тишины

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



С начала суток 19 января по состоянию на семь часов нарушений со стороны российских оккупационных войск также не зафиксировано.



"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в штабе ООС.

Напомним, Центр стратегических коммуникаций предупредил, что 19 января оккупанты могут совершить провокацию с целью обвинить ВСУ - обстрелять верующих во время крещенских обрядов на ставку "Кирпичный" в Петровском районе Донецка и взорвать шахту им. Челюскинцев.