Сутки в зоне ООС: окупанты девять раз нарушили "тишину", стреляли из запрещенного оружия
За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня на Донбассе, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
У Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
В направлении Попасной оккупанты произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
По украинским позициям в направлении Зайцева вражеские войска вели огонь дважды, применяя гранатометы разных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.
В районе населенного пункта Майорск оккупанты совершили два обстрела из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.
Недалеко от Новотошкивского русские наемники дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра, 5 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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