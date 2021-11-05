Сутки в зоне ООС: окупанты девять раз нарушили "тишину", стреляли из запрещенного оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

У Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Попасной оккупанты произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По украинским позициям в направлении Зайцева вражеские войска вели огонь дважды, применяя гранатометы разных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты совершили два обстрела из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.

Недалеко от Новотошкивского русские наемники дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 5 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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