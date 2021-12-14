Сутки в зоне ООС: оккупанты задействовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, украинские военные ответили

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В сторону Попасной захватчики стреляли из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Возле Екатериновки в Луганской области россияне били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.



Украинские военные ответили оккупантам огнем.