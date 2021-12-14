Сутки в зоне ООС: оккупанты задействовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, украинские военные ответили
В понедельник, 13 декабря, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 2 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Попасной захватчики стреляли из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Екатериновки в Луганской области россияне били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские военные ответили оккупантам огнем.
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