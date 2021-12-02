Сутки в зоне ООС: оккупанты убили украинского военного и ранили гражданского

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В сторону Авдеевки захватчики избивали из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Также захватчики осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2 окрестностей Марьинки, в результате чего гражданское лицо получило ранения.



Вблизи Шума россияне стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



В направлении Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.



В результате вражеских действий один украинский военнослужащий погиб.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.