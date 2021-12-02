Сутки в зоне ООС: оккупанты убили украинского военного и ранили гражданского
В среду, 1 декабря, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Авдеевки захватчики избивали из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также захватчики осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2 окрестностей Марьинки, в результате чего гражданское лицо получило ранения.
Вблизи Шума россияне стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один украинский военнослужащий погиб.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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