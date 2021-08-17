Сутки в зоне ООС: оккупанты убили украинского военного
16 августа вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС и убили украинского военного
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
У Золотого-4 российские войска стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Широкино враг обстреливал ВСУ из противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи Водяного на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Новомихайловки оккупанты обстреливали позиции украинского войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Причепиловки российские военные вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов один военный получил ранение, несовместимое с жизнью.
По состоянию на 7:00 утра 17 августа, со стороны оккупантов зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Причепиловки противник обстрелял ВСУ из стрелкового оружия.
В направлении Водяного, что вблизи Донецка, оккупанты применили минометы 120-го калибра.
На обстрелы врага подразделения ОС открывали огонь.
За текущие сутки боевых потерь нет.
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