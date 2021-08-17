Сутки в зоне ООС: оккупанты убили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



У Золотого-4 российские войска стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Неподалеку Широкино враг обстреливал ВСУ из противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.



Вблизи Водяного на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



В направлении Новомихайловки оккупанты обстреливали позиции украинского войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вблизи Причепиловки российские военные вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В результате обстрелов один военный получил ранение, несовместимое с жизнью.



По состоянию на 7:00 утра 17 августа, со стороны оккупантов зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.



Вблизи Причепиловки противник обстрелял ВСУ из стрелкового оружия.



В направлении Водяного, что вблизи Донецка, оккупанты применили минометы 120-го калибра.



На обстрелы врага подразделения ОС открывали огонь.



За текущие сутки боевых потерь нет.

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