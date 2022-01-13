Сутки в зоне ООС: оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе, травмирован украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сторону Прицепыловки враг дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7 часов утра, 13 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

