Сутки в зоне ООС: оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе, травмирован украинский военный
За прошедшие сутки, 12 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Прицепыловки враг дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
По состоянию на 7 часов утра, 13 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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