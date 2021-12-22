Сутки в зоне ООС: оккупанты трижды нарушили "режим тишины", со стороны Украины - один раненый
Во вторник, 21 декабря, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 3 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Широкиного захватчики били из стрелкового оружия.
Вблизи Марьинки враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.
Недалеко от Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат оккупантов типа "Квадро".
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья - средней тяжести.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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