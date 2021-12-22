Сутки в зоне ООС: оккупанты трижды нарушили "режим тишины", со стороны Украины - один раненый

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В направлении Широкиного захватчики били из стрелкового оружия.



Вблизи Марьинки враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.



Недалеко от Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат оккупантов типа "Квадро".



В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья - средней тяжести.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.