Сутки в зоне ООС: оккупанты шесть раз нарушили "режим тишины" на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В направлении Нью-Йорка оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Неподалеку от Новоалександровки враг совершил два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В сторону Светлодарска российские наемники дважды вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



Около Луганского оккупанты применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.



Потерь среди украинских военных нет.



Как отмечают в штабе ООС, ВСУ открывали ответный огонь и заставили врага прекратить обстрелы.



По состоянию на 7 часов утра, 9 декабря, нарушений "режима тишины" со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

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