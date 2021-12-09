Сутки в зоне ООС: оккупанты шесть раз нарушили "режим тишины" на Донбассе
В течение 8 декабря российские наемники шесть раз обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди украинских военных нет
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Нью-Йорка оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Неподалеку от Новоалександровки враг совершил два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В сторону Светлодарска российские наемники дважды вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Около Луганского оккупанты применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
Потерь среди украинских военных нет.
Как отмечают в штабе ООС, ВСУ открывали ответный огонь и заставили врага прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 9 декабря, нарушений "режима тишины" со стороны российских оккупантов не зафиксировано.
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