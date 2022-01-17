Сутки в зоне ООС: оккупанты применили противотанковое оружие, со стороны Украины - один раненый

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



По направлению Катериновки захватчики стреляли из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.



В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.



С начала суток 17 января по состоянию на семь часов нарушений оккупантами режима прекращения огня не зафиксировано.