Сутки в зоне ООС: оккупанты применили противотанковое оружие, со стороны Украины - один раненый
В воскресенье, 16 января, российские войска в зоне проведения Операции объединенных сил один раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
По направлению Катериновки захватчики стреляли из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.
С начала суток 17 января по состоянию на семь часов нарушений оккупантами режима прекращения огня не зафиксировано.
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