Сутки в зоне ООС: оккупанты обстреляли жилые районе из запрещенных минометов и тяжелой артиллерии, ранен гражданский
В четверг, 16 сентября, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе населенного пункта Тарамчук оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из запрещенных минского договоренностям 120-мм минометов и 122-мм артиллерии. Под обстрел попал в том числе населенный пункт, из-за чего были повреждены жилой дом и придомовую территорию.
Вблизи населенного пункта Пески захватчики применили 120-мм минометы.
На Луганщине россияне дважды применили беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых обстреляли населенный пункт Счастье.
Кроме того, Счастье оккупанты обстреляли из запрещенных минского договоренностям 82-мм минометов, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Золотое-4 захватчики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
16 сентября потерь среди украинских защитников не зафиксировано.
На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.
- Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела оккупантами Счастье 16 сентября было ранено главу городской ВЦА .
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