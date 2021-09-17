Сутки в зоне ООС: оккупанты обстреляли жилые районе из запрещенных минометов и тяжелой артиллерии, ранен гражданский

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В районе населенного пункта Тарамчук оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из запрещенных минского договоренностям 120-мм минометов и 122-мм артиллерии. Под обстрел попал в том числе населенный пункт, из-за чего были повреждены жилой дом и придомовую территорию.



Вблизи населенного пункта Пески захватчики применили 120-мм минометы.



На Луганщине россияне дважды применили беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых обстреляли населенный пункт Счастье.



Кроме того, Счастье оккупанты обстреляли из запрещенных минского договоренностям 82-мм минометов, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.



Золотое-4 захватчики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



16 сентября потерь среди украинских защитников не зафиксировано.



На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела оккупантами Счастье 16 сентября было ранено главу городской ВЦА .

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