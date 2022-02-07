Сутки в зоне ООС: оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Песков и Водяного
За прошедшие сутки, 6 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Водяного, Донецкой области, оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
А недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Рубежи украинских подразделений остались прежними.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.
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