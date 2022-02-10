Сутки в зоне ООС: оккупанты обстреляли из гранатометов украинские позиции вблизи Водяного
За прошедшие сутки, 9 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Рубежи украинских подразделений остались прежними.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
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