Сутки в зоне ООС: оккупанты обстреляли из гранатометов украинские позиции вблизи Водяного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.



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