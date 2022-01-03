Сутки в зоне ООС: оккупанты не срывали "тишины" на Донбассе
На протяжении суток 2 января российские наемники не нарушали режим "тишины" на Донбассе
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС .
"За прошедшие сутки, 2 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в ООС и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
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